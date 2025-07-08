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Во время Гран-при Великобритании неизвестный украл руль с выставленной машины «Джордан»

Неизвестный мужчина разыскивается полицией в Великобритании за кражу руля с классической машины «Джордан», которая была выставлена в Сильверстоуне в память об основателе команды Эдди Джордане. Об этом сообщает RacingNews365.

«Полиция Нортгемптоншира опубликовала изображение с камеры видеонаблюдения мужчины, с которым они хотят поговорить после кражи рулевого колеса из классического автомобиля Формулы-1.

Инцидент произошёл в пятницу, 4 июля, когда рулевое колесо было снято с автомобиля, демонстрируемого на Гран-при Великобритании Формулы-1 в Сильверстоуне на юге Нортгемптоншира.

Мужчина на фотографии может помочь полиции в расследовании, поэтому его или любого, кто его узнает, просят позвонить в полицию Нортгемптоншира», — гласит заявление полиции.

Напомним, ранее стало известно о задержании трёх видеоблогеров, которые забрались в машину «Рейсинг Пойнт».