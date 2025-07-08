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Видео: семья встретила Нико Хюлькенберга после первого в карьере подиума в Формуле-1

Видео: семья встретила Нико Хюлькенберга после первого в карьере подиума в Формуле-1
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Немецкий пилот «Кик-Заубера» Нико Хюлькенюерг опубликовал в социальных сетях видеоролик, на котормо запечатлено, как его встречала семья после его попадания на подиум впервые в карьере в Формуле-1.

Напомним, финиш на третьем месте в гонке Гран-при Великобритании Формулы-1 позволил немецкому пилоту «Кик-Заубера» Нико Хюлькенбергу избавиться от лидерства в антирейтинге гонщиков без единого попадания на подиум. Немец ни разу не попадал в тройку лучших на предыдущих 238 Гран-при, но с 239-й попытки поднялся на подиум.

Победу в гонке одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым финишировал его напарник и лидер чемпионата Оскар Пиастри.

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