Марко ответил, не ошибся ли «Ред Булл», выбрав Переса, а не Хюлькенберга

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос, не допустила ли австрийская команда ошибку, подписав контракт с Серхио Пересом, а не с Нико Хюлькенбергом в 2021 году.

«До того, как мы подписали Чеко, мы выбирали между ним и Хюлькенюергом. Конечно, оглядываясь назад, легко говорить. Тогда Чеко побеждал, а Нико проваливал гонки. Сейчас он стал сильнее. Чем старше и опытнее он становится, тем меньше ошибок совершает. Вот почему у него хороший контракт с «Ауди» на 2026 год.

После 239 гонок без подиума, мы можем только поздравить его. Он очень популярен в паддоке», — приводит слова Хельмута Марко GPBlog.

Напомним, финиш на третьем месте в гонке Гран-при Великобритании Формулы-1 позволил немецкому пилоту «Кик-Заубера» Нико Хюлькенбергу избавиться от лидерства в антирейтинге гонщиков без единого попадания на подиум. Немец ни разу не попадал в тройку лучших на предыдущих 238 Гран-при, но с 239-й попытки поднялся на подиум.