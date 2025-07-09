«Это было грязно». Ральф Шумахер — о манёвре Пиастри

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о манёвре пилота «Макларена» Оскара Пиастри перед рестартом гонки Гран-при Великобритании. Напомним, Пиастри резко замедлился перед Максом Ферстаппеном из «Ред Булл», из-за чего нидерландцу пришлось уворачиваться от соперника. За этот инцидент Пиастри получил 10-секундный штраф.

«Штраф был определённо заслуженным. Он перестарался. Он хотел показать Максу, что тоже может это сделать. Это было слишком. Я не хочу говорить жёстко, но это было грязно со стороны Оскара», — приводит слова Шумахера PlanetF1.

Напомним, победу в гонке после штрафа Пиастри одержал его напарник и главный преследователь в личном зачёте Ландо Норрис.