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«Это было грязно». Ральф Шумахер — о манёвре Пиастри

«Это было грязно». Ральф Шумахер — о манёвре Пиастри
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о манёвре пилота «Макларена» Оскара Пиастри перед рестартом гонки Гран-при Великобритании. Напомним, Пиастри резко замедлился перед Максом Ферстаппеном из «Ред Булл», из-за чего нидерландцу пришлось уворачиваться от соперника. За этот инцидент Пиастри получил 10-секундный штраф.

«Штраф был определённо заслуженным. Он перестарался. Он хотел показать Максу, что тоже может это сделать. Это было слишком. Я не хочу говорить жёстко, но это было грязно со стороны Оскара», — приводит слова Шумахера PlanetF1.

Напомним, победу в гонке после штрафа Пиастри одержал его напарник и главный преследователь в личном зачёте Ландо Норрис.

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