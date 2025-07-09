Фото: звезда «Форсажа» Вин Дизель встретился с чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном

Известный голливудский актёр, звезда медиафраншизы «Форсаж» Вин Дизель встретился с семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном, представляющим «Феррари». Соответствующими фотографиями поделилась пресс-служба итальянской команды.

«Добро пожаловать в семью «Феррари», Вин», — говорится в сообщении «Скудерии».

Фото: Scuderia Ferrari HP

Фото: Scuderia Ferrari HP

Дизель посетил итальянскую команду во время недавнего Гран-при Великобритании, победу на котором одержал гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Вторым был его товарищ по команде Оскар Пиастри. Тройку сильнейших замкнул Нико Хюлькенберг, представляющий «Кик-Заубер». Для 37-летнего немецкого ветерана этот подиум был первым в карьере. Хэмилтон в Сильверстоуне, где состоялся Гран-при, показал четвёртый результат.

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