Хорхе Мартин сделал важный шаг к своему возвращению

Действующий чемпион MotoGP Хорхе Мартин впервые сел на мотоцикл после серьёзной травмы, полученной в аварии на Гран-при Катара 13 апреля. Мартин получил там переломы рёбер и повреждения лёгких, что, по оценкам врачей, требовало от четырёх до шести месяцев восстановления.

«Очень доволен первыми ощущениями, ещё есть над чем поработать, и есть дискомфорт в некоторых частях тела, мы усердно работаем над тем, чтобы вернуться как можно скорее», — написал Мартин на своей странице в социальной сети.

Лечащий доктор гонщика Анхель Чарте считает, что ближайшие несколько недель Хорхе стоит повременить с полноценным возвращением в соревнования.

«Эволюция очень позитивная, и на этой основе нужны ещё две недели для полного заживления», — приводит слова Чарте Crash.

Возвращение на Гран-При в Брно с 18-20 июля подходило бы под прогнозы доктора, но всё ещё находится под вопросом.