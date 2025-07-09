Фото: Жозе Моуринью посетил боксы «Феррари» во время Гран-при Великобритании Ф-1

Знаменитый португальский футбольный тренер Жозе Моуринью, возглавляющий турецкий «Фенербахче», посетил боксы итальянской команды «Феррари» во время недавнего Гран-при Великобритании Формулы-1. Фотографией поделилась пресс-служба гоночного коллектива.

Фото: Scuderia Ferrari HP

Напомним, победу на Гран-при Великобритании одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым был его товарищ по команде Оскар Пиастри. Тройку сильнейших замкнул Нико Хюлькенберг, представляющий «Кик-Заубер». Лучшим среди гонщиков «Феррари» был Льюис Хэмилтон, финишировавший четвёртым. Ещё один пилот «Скудерии», Шарль Леклер, показал 14-й результат.

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