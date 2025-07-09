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Хэмилтон высказался после карьерного антирекорда на Гран-при Великобритании

Хэмилтон высказался после карьерного антирекорда на Гран-при Великобритании
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Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвёл итоги недавнего Гран-при Великобритании, где он показал четвёртый результат. В Сильверстоуне британец установил карьерный антирекорд. Спортсмен не поднимался на подиум уже на протяжении 14 этапов подряд. Впервые за 19 лет в «Королевских гонках» Льюис так долго остаётся без кубков.

«Не та гонка, на которую мы надеялись. Однако мы растём как команда и будем продолжать бороться за лучшие результаты. Я всегда любил выступать в Сильверстоуне. С каждым годом поддержка только растёт. Никогда не видел здесь столько фанатов «Феррари». Это так много значит как для меня, так и для всей команды. Не могу передать вам всей благодарности и не могу дождаться, когда вернусь сюда опять. Роско [бульдог Хэмилтона] тоже благодарит вас за любовь», — написал Хэмилтон на своей странице в социальных сетях.

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