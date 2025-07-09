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Ральф Шумахер: Ферстаппен больше не претендует на титул

Ральф Шумахер: Ферстаппен больше не претендует на титул
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Бывший пилот Формулы-1, а теперь эксперт Ральф Шумахер считает, что действующий чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен уже не является одним из претендентов на чемпионство в сезоне 2025 года.

«Мы вновь увидели, что в дождевых условиях крайне важно тщательно подбирать настройки болида, чтобы он вообще мог нормально работать. И да, в дождевых условиях для Ферстаппена всё пошло совсем не так, как планировалось.

Борьба за титул для Ферстаппена закончена. Вы и сами могли видеть, как он был расстроен. Думаю, эта гонка повлияла на Ферстаппена и с точки планов на будущее. И мне весьма любопытно, какое решение он примет», – приводит слова Шумахера Racingnews365.

Напомним, Ферстаппен занимает третье место в личном зачёте, имея в активе 165 очков. Лидером является Оскар Пиастри из команды «Макларен», у которого за плечами 234 очка.

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