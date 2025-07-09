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Кристиан Хорнер уволен с поста руководителя «Ред Булл» — источник

Кристиан Хорнер уволен с поста руководителя «Ред Булл» — источник
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51-летний британский специалист Кристиан Хорнер уволен с поста руководителя «Ред Булл». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный нидерландский обозреватель Эрик ван Харен.

«В «Ред Булл» произошла сенсация. Руководитель команды Кристиан Хорнер уволен после более чем 20 лет работы. Сотрудники в Милтон-Кинсе только что были проинформированы», — написал ван Харен.

Ранее различные инсайдеры сообщали, что на ограничении полномочий Хорнера в команде или даже на его увольнении настаивала сторона пилота Макса Ферстаппена.

В настоящий момент «Ред Булл» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 172 очка.

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