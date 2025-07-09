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Инсайдер назвал сменщика Хорнера на посту руководителя «Ред Булл»

Инсайдер назвал сменщика Хорнера на посту руководителя «Ред Булл»
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Руководитель «Рейсинг Буллз» Лоран Мекис займёт аналогичный пост в австрийской команде «Ред Булл». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный нидерландский обозреватель и инсайдер Эрик ван Харен. Ранее он же сообщил, что Кристиан Хорнер уволен с поста главы «Ред Булл».

В настоящий момент «Ред Булл» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 172 очка. Лидером чемпионата является британская команда «Макларен», на счету которой 460 баллов. «Рейсинг Буллз» располагается на седьмой позиции. На счету команды 36 баллов.

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