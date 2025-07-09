«Ред Булл» уволил Кристиана Хорнера. Новым руководителем стал Лоран Мекис

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» уволила британского специалиста Кристиана Хорнера с поста руководителя. Об этом информирует пресс-служба гоночного коллектива. Новым главой команды стал Лоран Мекис, ранее занимавший аналогичный пост в «Рейсинг Буллз».

В настоящий момент «Ред Булл» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 172 очка. Лидером чемпионата является британская команда «Макларен», на счету которой 460 баллов.

Напомним, в прошлом году одна из сотрудниц «Ред Булл» обвинила Кристиана в сексуальных домогательствах. Позже обвинения с него были сняты.

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