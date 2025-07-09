В «Рейсинг Буллз» назвали нового руководителя команды после повышения Мекиса в «Ред Булл»

Младшая команда «Ред Булл» в Формуле-1, итальянский гоночный коллектив «Рейсинг Буллз», объявил имя нового руководителя, после того как Лоран Мекис заменил Кристиана Хорнера в «Ред Булл». Место Мекиса займёт Алан Пермейн, ранее являвшийся спортивным директором «Рейсинг Буллз».

«Для меня большая честь занять роль руководителя команды. Я бы хотел поблагодарить Оливера и Хельмута за доверие, которое они продемонстрировали. С нетерпением жду сотрудничества с Питером по продолжению успешной работы, которую они проделывали вместе с Лораном, двигая команду вперёд. Это новый вызов для меня, но я знаю, что могу рассчитывать на поддержку каждого внутри команды», — прокомментировал собственное назначение Алан Пермейн.