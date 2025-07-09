Оливер Минцлафф высказался по поводу увольнения Кристиана Хорнера из «Ред Булл»

Исполнительный директор концерна «Ред Булл» Оливер Минцлафф высказался по поводу увольнения теперь уже бывшего руководителя команды Кристиана Хорнера.

«Мы хотели бы поблагодарить Кристиана Хорнера за его выдающуюся работу в последние 20 лет. Его посвящённость работе, опыт, экспертиза и новаторское мышление сделали его вклад инструментальным в становление «Ред Булл» как одной из самых успешных и привлекательных команд в Формуле-1. Спасибо за всё, Кристиан, ты навсегда останешься важной частью истории нашей команды», — приводит слова Оливера Минцлаффа пресс-служба «Ред Булл».

Напомним, вместо Хорнера на пост главы команды назначен Лоран Мекис.