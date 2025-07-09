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Оливер Минцлафф высказался по поводу увольнения Кристиана Хорнера из «Ред Булл»

Оливер Минцлафф высказался по поводу увольнения Кристиана Хорнера из «Ред Булл»
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Исполнительный директор концерна «Ред Булл» Оливер Минцлафф высказался по поводу увольнения теперь уже бывшего руководителя команды Кристиана Хорнера.

«Мы хотели бы поблагодарить Кристиана Хорнера за его выдающуюся работу в последние 20 лет. Его посвящённость работе, опыт, экспертиза и новаторское мышление сделали его вклад инструментальным в становление «Ред Булл» как одной из самых успешных и привлекательных команд в Формуле-1. Спасибо за всё, Кристиан, ты навсегда останешься важной частью истории нашей команды», — приводит слова Оливера Минцлаффа пресс-служба «Ред Булл».

Напомним, вместо Хорнера на пост главы команды назначен Лоран Мекис.

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