Мекис высказался после своего назначения на пост главы «Ред Булл» вместе Хорнера

Новый руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис дал комментарий по поводу своего назначения в австрийскую команду. На поста главы коллектива он сменил Кристиана Хорнера.

«Последние полтора года для меня было абсолютной честью руководить командой вместе с Питером [Байером]. Иметь возможность внести свой вклад в становление «Рейсинг Буллз» вместе со всеми нашими талантливыми сотрудниками стало для меня удивительным приключением. Вся команда обладает невероятным духом, и я твёрдо верю, что это только начало. Алан [Пермейн] – идеальный специалист, который может возглавить команду сейчас и продолжить наш путь. Он знает команду как свои пять пальцев и всегда был важной опорой наших первых успехов», — приводит слова Мекиса пресс-служба «Рейсинг Буллз».

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