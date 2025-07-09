Ральф Шумахер рассказал о словесной перепалке между Йосом Ферстаппеном и Хорнером

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер рассказал о том, что между бывшим руководителем команды «Ред Булл» Кристианом Хорнером и отцом ведущего пилота команды Макса Ферстаппена, Йосом Ферстаппеном, вновь возникли разногласия после Гран-при Великобритании.

«Между Йосом Ферстаппеном, Кристианом Хорнером и пресс-секретарём снова произошла ссора или бурная перепалка, по крайней мере, визуально и устно. Было видно, что Йос был совсем не доволен сложившейся ситуацией», — приводит слова Шумахера First Sportz.

Напомним, Хорнер покинул пост главы «Ред Булл». На смену ему теперь назначен Лоран Мекис.