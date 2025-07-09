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Назван инициатор увольнения Кристиана Хорнера из «Ред Булл» — Bild

Назван инициатор увольнения Кристиана Хорнера из «Ред Булл» — Bild
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Вдохновителем решения уволить Кристиана Хорнера с поста руководителя «Ред Булл» является Оливер Минцлафф – исполнительный директор концерна «Ред Булл». Об этом информирует издание Bild.

В качестве причины такого решения источник назвал спортивный кризис, в который угодила команда в нынешнем сезоне. В настоящий момент коллектив из Австрии занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 172 очка. Лидером чемпионата является британская команда «Макларен», на счету которой 460 баллов.

Напомним, новым руководителем «Ред Булл» стал Лоран Мекис, ранее занимавший аналогичный пост в «Рейсинг Буллз».

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