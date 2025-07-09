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Гендиректор «Мерседеса» дал зелёный свет команде на переманивание Ферстаппена

Гендиректор «Мерседеса» дал зелёный свет команде на переманивание Ферстаппена
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Продолжают развиваться слухи о том, что действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, скорее всего, покинет «Ред Булл» в конце сезона, несмотря на то что у него есть контракт до 2028 года.

Генеральный директор и председатель совета директоров «Мерседес» Ола Каллениус дал понять своей команде, что им необходимо заполучить Ферстаппена в свой состав, сообщает La Gazzetta dello Sport. Ранее сообщалось, что в контракте Ферстаппена с «Ред Булл» предусмотрена сумма выкупа в размере £ 100 млн ($ 136 млн).

Инсайдеры, связанные с менеджментом Ферстаппена, считают пункт о выкупе контракта с «Ред Булл» мелочью и не верят, что — это большая сумма для «Мерседеса». Об этом сообщил журналист Франк Вестенбург Formule 1 Magazine.

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