Гендиректор «Мерседеса» дал зелёный свет команде на переманивание Ферстаппена

Продолжают развиваться слухи о том, что действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, скорее всего, покинет «Ред Булл» в конце сезона, несмотря на то что у него есть контракт до 2028 года.

Генеральный директор и председатель совета директоров «Мерседес» Ола Каллениус дал понять своей команде, что им необходимо заполучить Ферстаппена в свой состав, сообщает La Gazzetta dello Sport. Ранее сообщалось, что в контракте Ферстаппена с «Ред Булл» предусмотрена сумма выкупа в размере £ 100 млн ($ 136 млн).

Инсайдеры, связанные с менеджментом Ферстаппена, считают пункт о выкупе контракта с «Ред Булл» мелочью и не верят, что — это большая сумма для «Мерседеса». Об этом сообщил журналист Франк Вестенбург Formule 1 Magazine.