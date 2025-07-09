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Стала известна позиция Марко по решению уволить Хорнера из «Ред Булл» — Bild

Стала известна позиция Марко по решению уволить Хорнера из «Ред Булл» — Bild
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Совладельцы «Ред Булл» Чалерм Йювидья и Марк Матешиц, а также советник команды по автоспорту Хельмут Марко были проинформированы о решении уволить Кристиана Хорнера с поста руководителя коллектива и поддерживают кадровые перестановки. Об этом информирует Bild.

Хорнер работал в «Ред Булл» более 20 лет. Ранее различные инсайдеры отмечали, что на ограничении полномочий Хорнера в команде или даже на его увольнении настаивала сторона пилота Макса Ферстаппена.

В настоящий момент «Ред Булл» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 172 очка. Новым главой команды стал Лоран Мекис, ранее занимавший аналогичную должность в «Рейсинг Буллз».

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