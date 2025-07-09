Менеджер Ферстаппена сделал заявление после увольнения Хорнера из «Ред Булл»

Раймонд Вермюлен, менеджер пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, прокомментировал решение уволить Кристиана Хорнера с поста руководителя австрийской команды. Об уходе британца со своей должности стало известно сегодня, 9 июля.

«Руководство «Ред Булл» заранее проинформировало нас об этом решении. Но именно «Ред Булл» должен дать дальнейшие объяснения относительно мотивов. Мы продолжаем концентрироваться на спортивной стороне и стремимся к большей результативности, чтобы вернуться на вершину. В этом отношении ничего не меняется», — приводит слова Вермюлена De Telegraaf.

Рэпер Дрейк и команда «Ред Булл» стали партнерами: