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Менеджер Ферстаппена сделал заявление после увольнения Хорнера из «Ред Булл»

Менеджер Ферстаппена сделал заявление после увольнения Хорнера из «Ред Булл»
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Раймонд Вермюлен, менеджер пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, прокомментировал решение уволить Кристиана Хорнера с поста руководителя австрийской команды. Об уходе британца со своей должности стало известно сегодня, 9 июля.

«Руководство «Ред Булл» заранее проинформировало нас об этом решении. Но именно «Ред Булл» должен дать дальнейшие объяснения относительно мотивов. Мы продолжаем концентрироваться на спортивной стороне и стремимся к большей результативности, чтобы вернуться на вершину. В этом отношении ничего не меняется», — приводит слова Вермюлена De Telegraaf.

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