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Руководство «Ред Булл» не объяснило Хорнеру причины увольнения — Брандл

Руководство «Ред Булл» не объяснило Хорнеру причины увольнения — Брандл
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл рассказал, что руководство «Ред Булл» не назвало бывшему руководителю команды Кристиану Хорнеру детальные причины его увольнения, о котором было объявлено утром в среду, 9 июля.

«Я ещё пообщаюсь с Кристианом позднее сегодня. Я отправил ему сообщение, в котором написал, что мне было жаль прочитать эту информацию. Я сказал ему: «Можем ли мы поговорить перед тем, как я выйду в эфир?» Чтобы я мог знать больше про его точку зрения. Он сказал, что ему не назвали причин, почему его уволили. Так что это единственная информация, которая у меня есть», — заявил Брандл в интервью Sky Sports.

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