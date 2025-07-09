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Брандл оценил шансы Ферстаппена остаться в «Ред Булл» после увольнения Хорнера

Брандл оценил шансы Ферстаппена остаться в «Ред Булл» после увольнения Хорнера
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл высказал мнение, что увольнение Кристиана Хорнера с поста руководителя «Ред Булл» означает, что шансы пилота Макса Ферстаппена остаться в команде, вероятно, становятся выше.

«Мне жаль, что так вышло. Было не так уж трудно услышать, что атмосфера в команде не особенно радужная. Полагаю, также это отчасти связано с результатами. Возможно, всё это делает более вероятным, что Ферстаппен останется. Думаю, вся эта ситуация стала весьма личной – с теми, кого называют «командой Ферстаппена», — заявил Брандл в интервью Sky Sports.

Новым руководителем «Ред Булл» будет Лоран Мекис.

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