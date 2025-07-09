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«Ред Булл» обратился к Кристиану Хорнеру после его ухода с поста руководителя

«Ред Булл» обратился к Кристиану Хорнеру после его ухода с поста руководителя
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«Ред Булл» поблагодарил бывшего руководителя и генерального директора их команды Кристиана Хорнера за многолетний труд, вложенный в развитие их коллектива.

«После 20 лет работы в команде Кристиан Хорнер покидает пост руководителя и генерального директора «Ред Булл».

Мы благодарим его за неустанный и исключительный труд. Он сыграл ключевую роль в превращении этой команды в одну из самых успешных в Формуле-1, выиграв восемь чемпионатов среди пилотов и шесть Кубков конструкторов.

Спасибо за всё, Кристиан, ты навсегда останешься важной частью истории нашей команды», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой «Ред Булл».

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