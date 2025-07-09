Auto Motor und Sport назвал причины увольнения Кристиана Хорнера из «Ред Булл»

Обозреватель издания Auto Motor und Sport Тоби Грюнер поделился мнением о причинах, побудивших «Ред Булл» уволить Кристиана Хорнера с поста руководителя команды.

Одной из причин такого решения, как отмечает журналист, вероятно, является спад команды, наблюдаемый с середины прошлого сезона. Кроме того, Хорнера обвиняют в кадровых ошибках. Во время зимнего перерыва Серхио Перес, покинувший команду, получил солидные отступные. Однако проблема со вторым пилотом решена так и не была.

Также Грюнер отметил, что рейтинги «Ред Булл», согласно опросам фанатов, стали ниже, что тоже могло подтолкнуть руководство коллектива расстаться с Хорнером.

«Ещё одним фактором, повлиявшим на увольнение Хорнера, по-видимому, стало то, что он получил слишком много полномочий, от чего не хотел отказываться. Власть Хорнера, по-видимому, также напрягала Макса Ферстаппена и его команду советников», — говорится, помимо прочего, в материале Грюнера.

Юки Цунода прибыл на базу «Ред Булл» для подгонки сиденья: