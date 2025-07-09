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Инсайдер сообщил, кто покинул «Ред Булл» вместе с Кристианом Хорнером

Инсайдер сообщил, кто покинул «Ред Булл» вместе с Кристианом Хорнером
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Инсайдер и журналист портала Planet F1 Томас Махер рассказал, что, помимо бывшего руководителя команды Кристиана Хорнера, состав команды покинули также директор по маркетингу Оливер Хьюз и директор по коммуникациям Пол Смит.

«Похоже, что Кристиан Хорнер — не единственный человек, покинувший «Ред Булл». Директор по маркетингу Оливер Хьюз и директор по коммуникациям Пол Смит также ушли из компании», — написал Махер на своей странице в социальной сети.

Напомним, ранее сегодня стало известно что вместо многолетнего руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера у руля австрийской команды встал Лоран Мекис.

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