Инсайдер сообщил, кто покинул «Ред Булл» вместе с Кристианом Хорнером

Инсайдер и журналист портала Planet F1 Томас Махер рассказал, что, помимо бывшего руководителя команды Кристиана Хорнера, состав команды покинули также директор по маркетингу Оливер Хьюз и директор по коммуникациям Пол Смит.

«Похоже, что Кристиан Хорнер — не единственный человек, покинувший «Ред Булл». Директор по маркетингу Оливер Хьюз и директор по коммуникациям Пол Смит также ушли из компании», — написал Махер на своей странице в социальной сети.

Напомним, ранее сегодня стало известно что вместо многолетнего руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера у руля австрийской команды встал Лоран Мекис.