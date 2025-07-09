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AMuS оценил вероятность ухода Ферстаппена из «Ред Булл» после увольнения Хорнера

AMuS оценил вероятность ухода Ферстаппена из «Ред Булл» после увольнения Хорнера
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После увольнения Кристиана Хорнера с поста руководителя «Ред Булл» угроза ухода из команды пилота Макса Ферстаппена должна быть устранена, по крайней мере на какое-то время. Об этом в своём материале на Auto Motor und Sport рассказал обозреватель Тоби Грюнер.

Напомним, об уходе Хорнера с поста руководителя «Ред Булл» стало известно в среду, 9 июля. Новым главой австрийского гоночного коллектива станет Лоран Мекис, который ранее руководил «Рейсинг Буллз».

В настоящий момент «Ред Булл» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов. На счету команды из Австрии 172 очка.

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