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Кристиан Хорнер расплакался, прощаясь с сотрудниками «Ред Булл» — Sky Sports

Кристиан Хорнер расплакался, прощаясь с сотрудниками «Ред Булл» — Sky Sports
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Корреспондент Sky Sports Дэвид Крофт рассказал, как прошло прощание Кристиана Хорнера с сотрудниками «Ред Булл» на базе команды.

«Насколько мы знаем, речь Кристиана Хорнера утром на базе получилась очень эмоциональной, и сам Кристиан был на эмоциях и в какой-то момент расплакался. В конце речи последовала массовая овация со стороны сотрудников, которые очень лояльны к нему, ведь он помог добиться успеха, бонусов и чемпионской славы», — приводит слова Крофта сайт Sky Sports.

Напомним, сегодня утром, 9 июля, стало известно, что Кристиан Хорнер уволен с поста руководителя команды и её исполнительного директора. Его место займёт Лоран Мекис.

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