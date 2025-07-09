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«Почти наверняка». The Race — о будущем Ферстаппена в «Ред Булл» после отставки Хорнера

«Почти наверняка». The Race — о будущем Ферстаппена в «Ред Булл» после отставки Хорнера
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Обозреватель известного издания The Race Скотт Митчелл-Мальм поделился мнением о причинах увольнения Кристиана Хорнера с поста руководителя «Ред Булл».

«Между Хорнером и влиятельными людьми из окружения Ферстаппена, включая отца Макса Йоса и спортивного консультанта «Ред Булл» Хельмута Марко, уже давно существуют внутренние разногласия. В прошлом сезоне между двумя лагерями велись публичные переговоры, и в этом году они продолжались. Целью было, по сути, оказание давления на Хорнера и «Ред Булл».

Уход Хорнера теперь почти наверняка гарантирует, что Ферстаппен останется в команде в следующем сезоне. И трудно отделаться от ощущения, что это послужило толчком к принятию решения «Ред Булл», — говорится в материале Митчелл-Мальма.

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