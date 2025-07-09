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В «Макларене» разбили кубок за победу на Гран-при Великобритании

В «Макларене» разбили кубок за победу на Гран-при Великобритании
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Технический директор по аэродинамике команды «Макларен» Питер Продрому разбил командный кубок за победу на Гран-при Великобритании. Видео с инцидентом было опубликовано в социальных сетях.

Речь идёт о кубке, сделанном из деталей Lego. Напомним, на Гран-при Великобритании, помимо традиционных трофеев, пилоты и команда получили кубки, полностью сделанные из Lеgo. Трофей за первое место весит более 2 кг и собран из 2717 деталей.

Судя по фото и видеоматериалам, повреждения были минимальны, а с учётом сборного характера кубка последствия этого инцидента также не приведут к возможной замене трофея.

Это уже не первый случай, когда «Макларен» разбивает кубки за победу. Ранее за подобным несколько раз был замечен пилот «Макларена» Ландо Норрис.

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