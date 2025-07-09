Инсайдер сообщил, что уход Хорнера не гарантирует, что Ферстаппен останется в «Ред Булл»

Нидерландский журналист и инсайдер Эрик ван Харен сообщил, что уход Кристиана Хорнера из «Ред Булл» не гарантирует, что четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен останется в австрийской команде.

«Теперь люди думают, что раз Хорнер ушёл, то это значит, что Ферстаппен останется. Не думаю, что это так очевидно. Думаю, для Ферстаппенов самое важное, чтобы команда делала шаги вперёд с машиной. У них много проблем с машиной. Они хотят увидеть прибавки в скорости и тогда смогут принять решение: их ли это команда для будущего или нет.

Возможно, это решение было принято, чтобы обстановка внутри стала более мирной, и также, возможно, чтобы сказать Ферстаппену — для тебя это хороший момент, чтобы остаться. Возможно, это даёт «Ред Булл» больше шансов сохранить его, но гарантии сейчас нет. Думаю, Макс определится в этом месяце. У них две недели до последних Гран-при перед летней паузой, так что есть много времени, чтобы подумать и заодно увидеть, как будет выступать машина», — приводит слова ван Харена Sky Sports.