Макс Ферстаппен обратился к уволенному из «Ред Булл» Хорнеру

Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поблагодарил уходящего с поста руководителя команды Кристиана Хорнера.

«От моей первой победы в гонке до четырёх чемпионских титулов — мы разделили вместе невероятные успехи! Выигрывали памятные гонки и били бесчисленные рекорды. Спасибо тебе за всё, Кристиан!» — написал на своей странице в социальных сетях Макс Ферстаппен.

Напомним, сегодня утром, 9 июля, стало известно, что Кристиан Хорнер уволен с поста руководителя команды и её исполнительного директора. Его место займёт Лоран Мекис.

Мекиса, в свою очередь, на посту руководителя «Рейсинг Буллз» сменит Алан Пермейн.