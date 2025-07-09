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Макс Ферстаппен обратился к уволенному из «Ред Булл» Хорнеру

Макс Ферстаппен обратился к уволенному из «Ред Булл» Хорнеру
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Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поблагодарил уходящего с поста руководителя команды Кристиана Хорнера.

«От моей первой победы в гонке до четырёх чемпионских титулов — мы разделили вместе невероятные успехи! Выигрывали памятные гонки и били бесчисленные рекорды. Спасибо тебе за всё, Кристиан!» — написал на своей странице в социальных сетях Макс Ферстаппен.

Напомним, сегодня утром, 9 июля, стало известно, что Кристиан Хорнер уволен с поста руководителя команды и её исполнительного директора. Его место займёт Лоран Мекис.

Мекиса, в свою очередь, на посту руководителя «Рейсинг Буллз» сменит Алан Пермейн.

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