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Стало известно, когда Хорнер узнал о своём увольнении из «Ред Булл»

Стало известно, когда Хорнер узнал о своём увольнении из «Ред Булл»
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Репортёр Sky Sports Крэйг Слейтер сообщил подробности об увольнении Кристиана Хорнера с поста руководителя «Ред Булл».

«В кампусе Милтон-Кинса шок. Решение было принято вчера советом директоров, в котором два акционера. Кристиану Хорнеру сообщили вчера, затем старшим партнёрам и партнёрам по спонсорству – ближе к вечеру.

Кристиан Хорнер пришёл сюда сегодня утром и обратился к сотрудникам в 10 часов утра, а около 11:25 ушёл. Сотрудники не дают комментариев, этим вопросом занимается зальцбургский офис «Ред Булл». Насколько мне известно, два других высокопоставленных руководителя, тесно связанных с Хорнером, также покинули команду», — сказал Крэйг Слейтер в эфире Sky Sports.

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