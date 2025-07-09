Хорнер назвал «потрясением» своё увольнение во время прощальной речи

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер назвал «потрясением» своё увольнение из команды в прощальной речи, которую он произнёс перед сотрудниками коллектива.

«Вчера компания «Ред Булл» сообщила мне, что в операционном плане я больше не буду участвовать в деятельности компании или в дальнейшей работе команды. Я по-прежнему буду работать в компании, но в плане оперативной деятельности эстафета будет передана. Для меня это стало настоящим потрясением. Последние 12 часов я мог поразмыслить насчёт этого, и мне хотелось бы предстать перед всеми вами, чтобы сообщить эту новость и выразить благодарность каждому члену команды, которая так много сделала за последние 20 с половиной лет.

Когда я пришёл 20 лет назад, седых волос было меньше. Я пришёл в команду и не знал, чего ожидать, однако меня сразу же приняли, и мы начали строить то, что стало мощной командой Формулы-1. Наблюдать за этой командой и быть её частью было самой большой привилегией в моей жизни», — сказал Хорнер сотрудникам в прощальной речи, расшифровку которой приводит Sky Sports.