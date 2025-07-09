«Удачи в следующем приключении». Бриаторе обратился к уволенному из «Ред Булл» Хорнеру

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе обратился к экс-руководителю «Ред Булл» Кристиану Хорнеру.

«20 лет на вершине говорят сами за себя. Соперник на трассе, но и друг за её пределами. Поздравляю с твоими достижениями, Кристиан! Желаю тебе всего наилучшего в твоём следующем приключении. Форца, Кристиан!» — написал на своей странице в социальных сетях Флавио Бриаторе.

Хорнер являлся бессменным руководителем австрийской команды на протяжении 20,5 года.

Напомним, сегодня утром, 9 июля, стало известно, что Кристиан Хорнер уволен с поста руководителя команды и её исполнительного директора. Его место займёт Лоран Мекис.

Мекиса, в свою очередь, на посту руководителя «Рейсинг Буллз» сменит Алан Пермейн.