«Ред Булл» официально назвал две должности Лорана Мекиса в команде

Новоиспечённый руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис будет совмещать эту роль с ролью генерального директора команды. Об этом сообщает пресс-релиз австрийского коллектива.

«Заглядывая в будущее, я с нетерпением жду возможности занять пост генерального директора и руководителя команды «Ред Булл», одной из самых успешных команд в этом виде спорта. Для меня большая честь быть частью этой группы выдающихся людей, олицетворяющих дух «Ред Булл».

Вместе мы добьёмся выдающихся результатов, опираясь на невероятное наследие, оставленное Кристианом Хорнером за два десятилетия его руководства», — приводит слова Лорана Мекиса пресс-служба команды.

Напомним, сегодня, 9 июля, стало известно об увольнении Хорнера из коллектива.