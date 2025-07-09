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Поддерживаете ли вы решение «Ред Булл» уволить Кристиана Хорнера?

Поддерживаете ли вы решение «Ред Булл» уволить Кристиана Хорнера?
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Сегодня, 9 июля, стало известно, что австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» уволила британского специалиста Кристиана Хорнера с поста руководителя. Новым главой команды стал Лоран Мекис, ранее занимавший аналогичный пост в «Рейсинг Буллз».

«Чемпионат» приглашает вас принять участие в опросе: «Поддерживаете ли вы решение «Ред Булл» уволить Кристиана Хорнера?»

В настоящий момент «Ред Булл» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 172 очка. Лидером чемпионата является британская команда «Макларен», на счету которой 460 баллов.

Напомним, в прошлом году одна из сотрудниц «Ред Булл» обвинила Кристиана в сексуальных домогательствах. Позже обвинения с него были сняты.

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