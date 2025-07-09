Комментатор Ф-1: Хорнер хотел провести совещание и понять, может ли он избавиться от Марко

Бывший комментатор Формулы-1 Олаф Мол высказался о возможных причинах увольнения Кристиана Хорнера из команды «Ред Булл».

«Было ли решение «Ред Булл» принято, чтобы успокоить команду Ферстаппена? В «Ред Булл» этим показывают, что нет ничего и никого важнее команды. И что ради того, чтобы в команде всё было в мире, они готовы уволить даже Хорнера. А различные конфликты возникали ещё в прошлом сезоне.

По слухам, изначально сегодня утром Хорнер планировал провести совещание, чтобы понять, сможет ли он избавиться от Хельмута Марко. Однако это вряд ли понравилось бы Максу. Но я не знаю, связаны эти вещи или нет. Однако это могли сделать, чтобы дать понять Ферстаппену, что руководство компании на его стороне. И это должно успокоить ситуацию относительно возможного ухода Ферстаппена», — приводит слова Мола GPBlog.