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Apple хочет побороться за права на показ Ф-1 на фоне успеха фильма с Питтом

Apple хочет побороться за права на показ Ф-1 на фоне успеха фильма с Питтом
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Apple ведёт переговоры о приобретении прав на показ Формулы-1 в США. Об этом сообщает Financial Times.

Как информирует источник, интерес Apple к приобретению прав вырос на фоне коммерческого успеха фильма о Формуле-1 с Брэдом Питтом в главной роли.

Контракт действующего владельца прав в США, телеканала ESPN, заканчивается в следующем году, и в Apple заинтересованы в том, чтобы побороться за получение прав на показ.

За 10 дней мирового проката кинолента собрала $ 293 млн, что является высшим достижением фильмов Apple. Предыдущий рекорд установил эпический исторический фильм режиссёра Ридли Скотта «Наполеон», главную роль в котором исполнил Хоакин Феникс.

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