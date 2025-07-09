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Джонни Херберт: увольнение Хорнера — правильный шаг для «Ред Булл»

Джонни Херберт: увольнение Хорнера — правильный шаг для «Ред Булл»
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Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт высказался о решении команды «Ред Булл» уволить руководителя Кристиана Хорнера.

«Я не удивлён увольнению Хорнера. После всего, что произошло, и после ухода Эдриана Ньюи стало ясно, что рано или поздно потребуются перемены. Это заняло какое-то время, однако я думаю, что это решение — правильный шаг для команды. «Ред Булл» будет непросто. Это начало падения команды? Я знаю, что Йос Ферстаппен хотел ухода Кристиана, и вот это случилось.

У семьи Ферстаппенов теперь есть всё, чего они хотели, однако я не уверен, что этого достаточно. Команде предстоит многое сделать. Может пройти четыре года, прежде чем команда вернётся на хорошие позиции и снова будет побеждать в гонках. Слухи о переходе Макса в «Мерседес» в следующем сезоне всё ещё продолжают циркулировать. И я думаю, что это ещё один признак того, что «Ред Булл» сдаёт позиции», — приводит слова Херберта GPBlog.

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