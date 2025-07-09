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«20 лет, бесчисленные воспоминания». В «Ред Булл» попрощались с Хорнером

«20 лет, бесчисленные воспоминания». В «Ред Булл» попрощались с Хорнером
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Команда Формулы-1 «Ред Булл» попрощалась в соцсетях со своим бывшим руководителем Кристианом Хорнером.

«20 лет, бесчисленные воспоминания. Спасибо тебе, Кристиан, от всех нас в «Ред Булл», — гласит сообщение австрийской команды в соцсетях.

Напомним, сегодня утром, 9 июля, стало известно, что Кристиан Хорнер уволен с поста руководителя команды и её исполнительного директора. Его место займёт Лоран Мекис.

Хорнер являлся бессменным руководителем австрийской команды на протяжении 20,5 года.

Под руководством Хорнера пилоты команды восемь раз выигрывали титул — четырежды Себастьян Феттель и столько же раз — Макс Ферстаппен.

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