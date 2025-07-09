Хорнер эмоционально попрощался с «Ред Булл» в соцсетях

Экс-руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер попрощался с австрийской командой в соцсетях.

«После невероятного 20-летнего пути вместе сегодня с тяжёлым сердцем я прощаюсь с командой, которую я безмерно любил. Каждый из вас, замечательные люди на заводе, был душой и сердцем всего, чего мы достигли. Победы и поражения, на каждом этапе пути мы были едины, и я никогда этого не забуду. Быть частью этой невероятной эпохи автоспорта было честью для меня, как и руководство этой легендарной командой, и я очень горжусь нашими общими достижениями и всеми вами.

Спасибо замечательным партнёрам и болельщикам. Ваша поддержка помогла команде вырасти из скромного старта в мощную команду Формулы-1, завоевавшую шесть Кубков конструкторов и восемь личных титулов.

Также спасибо нашим соперникам, без которых гонки были бы вовсе невозможны. Вы подталкивали нас, бросали нам вызовы и позволили нам добиться почестей, о которых мы и мечтать не могли. Соперничество делало каждую победу слаще, а каждую неудачу – возможностью для развития и роста.

Формула-1 — это спорт, основанный на неустанных амбициях, страсти и уважении. Соперничество было ожесточённым, но общее стремление к инновациям и повышению планки сделало это путешествие таким особенным.

Я ухожу с огромной гордостью за наши достижения и за то, что нас ждёт в 2026 году, а также с огромным уважением ко всем, кто сделал Формулу-1 той вершиной, которой она является сегодня. Спасибо», — написал Хорнер на своей странице в социальных сетях.