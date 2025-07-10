«Спасибо за всю поддержку», Цунода попрощался с Хорнером

Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода отреагировал на увольнение руководителя команды Кристиана Хорнера.

«Спасибо, Кристиан, за всю поддержку, которую ты мне оказал в этом году. Было невероятно видеть, чего ты добился в «Ред Булл». И спасибо, что сделал меня частью этой команды. Я многому научился у тебя и благодарен тебе за всё», — написал Юки Цунода на своей странице в социальных сетях.

Напомним, утром 9 июля стало известно, что Кристиан Хорнер уволен с поста руководителя команды и её исполнительного директора. Его место займёт Лоран Мекис.

Хорнер являлся бессменным руководителем австрийской команды на протяжении 20,5 года.

Под руководством Хорнера пилоты команды восемь раз выигрывали титул — четырежды Себастьян Феттель и столько же раз — Макс Ферстаппен.