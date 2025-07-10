Экклстоун считает, что за увольнением Хорнера скрывается более серьёзная причина

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун высказался об увольнении Кристиана Хорнера.

«По моему мнению, это должно быть что-то очень серьёзное. Я разговаривал с ним накануне в понедельник, и он не знал. Ну, может, и знал, однако мне не сказал. Это был обычный разговор. Мы говорили о Максе. Ничего общего с этим, иначе он бы мне рассказал.

Всё, что я знаю, это то, что весь мир получил сообщение о том, что он уволен, и это решение вступает в силу немедленно. Я не понимаю, почему его немедленно уволили. Зачем им требовать немедленного ухода? Как будто он кого-то убил. Понимаете, если вы собираетесь кого-то уволить, то сначала поговорите с ним и скажите что-то вроде: «Мы договорились расстаться» или что-то в этом роде. Но чтобы выйти и заявить: «Вы уволены немедленно»…

Должно быть, он совершил что-то радикальное. Предположим, они остались недовольны результатами, и я могу это понять. Это одно, однако когда тебя увольняют незамедлительно, причина должна быть серьёзнее», — приводит слова Берни Экклстоуна RacingNews365.