«Хотел подмять всю гоночную систему «Ред Булл». Попов — об увольнении Хорнера

Популярный российский комментатор Алексей Попов прокомментировал увольнение руководителя команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

«Вот так вот, друзья мои, здравствуйте, не ожидали, как говорится. Хотя, конечно, ожидали. Ещё с прошлого, когда Хорнер, судя по всему, решил подмять под себя чуть даже больше, чем гоночную команду, а всю гоночную систему «Ред Булл» и, может быть, дальше больше. Так никто никогда толком и не узнал, в чём была его революция, которую он готовил. Но она многим не понравилась. По слухам, вступил в союз с тайцами (владельцы 51% акций «Ред Булл». — Прим. «Чемпионата») против условно австрийцев. И претендовал на большее, чем гоночная команда.

Он уже был миноритарным владельцем, был больше, чем руководитель, а уже и президентом (генеральным директором. — Прим. «Чемпионата»), но хотел большего. Смерть Матешица-старшего, ослабление некое партии Хельмута Марко внутри коллектива. Всё это привело к огромному скандалу. Формально это был скандал «домогательства на работе», но здесь все всё понимали. То, как это подавалось, как информационно раскручивалось. Я даже удивлён, что ему удалось сохранить место в том году.

И вот когда буря миновала… Она не была без последствий. Если мы посмотрим — огромное количество инженеров второго порядка, потом Уитли, который ушёл и возглавил сразу «Кик-Заубер», Ньюи ушёл и возглавил техническую составляющую «Астон Мартин». Нельзя сказать, что бегут с корабля, но команда ослаблена. Говорили, что Ваше вытянет, но пока мы видим, что это четвёртое место в Кубке конструкторов одной машиной, и то, которую может пилотировать только один человек», — сказал Попов в видеоролике на своём YouTube-канале.