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Брандл оценил союз Макса Ферстаппена и Кристиана Хорнера в «Ред Булл»

Брандл оценил союз Макса Ферстаппена и Кристиана Хорнера в «Ред Булл»
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл высказался о союзе четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена и бывшего руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

«Каждое очко, подиум, победа и титул чемпиона мира, которые Макс завоевал — надо сказать, благодаря своему гениальному пилотажу, — связаны с машиной «Ред Булл». Он часто заявлял, что хочет продолжить карьеру в «Ред Булл», если сможет.

Но они впервые представят свой собственный двигатель в следующем году, что станет самым значительным изменением в истории Ф-1 как для машины, так и для силовой установки одновременно. Кристиан был во главе и полностью управлял этим аспектом работы команды», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.

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