«Феррари» не заинтересована в Хорнере — Autoracer

Итальянское издание Autoracer со ссылкой на свои источники в команде Формулы-1 «Феррари» сообщило о том, что руководство не заинтересовано в уволенном из «Ред Булл» Кристиане Хорнере.

Напомним, в мае немецкие издания стали публиковать информацию, что на тот момент руководитель «Ред Булл» Хорнер провёл ряд встреч с представителями «Феррари» для того, чтобы занять место Фредерика Вассёра, но Кристиан отказался от многолетнего контракта.

В среду, 9 июля, в австрийской команде приняли решение уволить Хорнера с поста генерального директора и руководителя гоночной команды. Британский специалист пришёл в Формулу-1 в 2004 году, возглавив купленный Дитрихом Матешицем «Ягуар».