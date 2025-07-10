Попов: возможно, Ферстаппен уже подписал контракт с «Мерседесом» и Хорнер это знает

Популярный российский комментатор Алексей Попов высказался о возможных причинах увольнения Кристиана Хорнера из команды Формулы-1 «Ред Булл».

«Когда у нас идут слухи о том, что Макс или уже подписал, или только ждёт «добро» от совета директоров «Мерседеса» на то, чтобы подписать контракт, а с другой стороны идут слухи об $ 1 млрд от «Астон Мартин», и мы понимаем, что если вот сейчас этот человек уходит, то с чем остаётся «Ред Булл»? С машиной, которую никто не может пилотировать. На которой Чеко [Перес] скатился в невыходы из первого сегмента после побед на городских трассах.

С машиной, в которую кого ни посади из новичков вроде Лоусона или даже уже более-менее опытных гонщиков вроде Цуноды — никто не может на ней ехать. И они приезжают последними и не выходят из первого сегмента. Тот факт, что Макс берёт поулы время от времени и имеет какие-то отдельные победы — он маскирует, видимо, какие-то большие проблемы в коллективе.

Что касается смены регламента — они, возможно, и вытянут машину, но вытянут ли они мотор? Долгое время считалось, что вот «Хонда» им всё оставит, но оставит все наработки по нынешнему двигателю. Новый будет совершенно другим. А «Хонда» будет работать с «Астон Мартин». В общем, всё шло к тому, что это может взорваться. Но все думали, что взорвётся после сезона, если Макс уйдёт. Возможно, Макс уже подписал [контракт] и Хорнер это знает», — сказал Попов в видеоролике на своём YouTube-канале.