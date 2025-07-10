Фото: руководитель «Уильямса» Ваулз стал отцом во второй раз

Руководитель команды Формулы-1 «Уильямс» Джеймс Ваулз опубликовал в социальных сетях фотографии вместе со своей женой Рэйчел Рольф и новорождённым ребёнком.

Фото: Из личного архива Джеймса Ваулза

Фото: Из личного архива Джеймса Ваулза

«Добро пожаловать в этот мир, малышка! Рэйчел и малыш здоровы и счастливы», — написал Ваулз в социальной сети Х.

Это второй ребёнок в семье 46-летнего британского специалиста.

В Формуле-1 Джеймс работает с 2001 года. Его первым коллективом стал British American Racing (BAR). В 2009-м стал главным стратегом команды «Браун ГП», которая провела один сезон в «Королевских гонках», за который стала обладателем Кубка конструкторов, а пилот Дженсон Баттон стал чемпионом в личном зачёте. С 2010 по 2022 год работал в «Мерседесе», который и выкупил «Браун», а с 2023-го возглавил «Уильямс».