«Человек, на котором держалась современная Формула-1». Попов — о Хорнере

Популярный российский комментатор Алексей Попов высказался о таланте бывшего руководителя команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

«Человек, на котором держалась современная Формула-1. Потому что если мы посмотрим остальные коллективы — сплошные новички. На этом фоне Тото Вольф, который вроде бы недавно пришёл в «Мерседес», уже выглядит ветераном. А теперь возьмите 20 лет руководства коллективом! Их болид RB21 неслучайно называется. 21-я машина «Ред Булл» после «Ягуара» в Формуле-1. И кто руководил командой всё это время? Молодой парень, который пришёл из Формулы-3000, который боролся против команды Хельмута Марко в своё время.

«Арден» — он и его отец. С [Дарреном] Мэннингом тогда выступали, с нашим [Виктором] Масловым. «Россия» — было написано на этой машине. Несколько раз с Хорнером я встречался — уже тогда было видно, что хитрый, талантливый, далеко продумывающий все свои шаги. Не очень вышло, как пилот. Хороший, крепкий уровень, но не Формулы-1. Но как руководитель — блестящий в Формуле-3000 и блестящий в Формуле-1.

Джекки Стюарт и его сын с большими деньгами «Форда» создали коллектив, но ничего не получилось… «Ягуар» — опять же, ещё больше денег «Форда», Лауду возьмём, Бобби Рейхола из-за океана, кого мы только не возьмём, кучу денег. Эдди Ирвайн, давай выигрывай. Подиум в Монако. И тут газировка, как её тогда презрительно называли. Впрочем, Флавио Бриатторе, когда пришёл с деньгами «Бенеттона», их называли «шмотки», но что не помешало дважды Шумахеру выиграть. И то же самое и здесь. Ключевой шаг — украли у BMW молодого Феттеля. Второй ключевой много лет спустя — украли у «Мерседеса» молодого Ферстаппена. Оба выиграли по четыре титула. Что у них общего? Хорнер. Восемь титулов в личном зачёте, шесть Кубков конструкторов», — сказал Попов в видеоролике на своём YouTube-канале.