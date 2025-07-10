Хельмут Марко прокомментировал увольнение Хорнера из «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал увольнение руководителя команды Кристиана Хорнера.

«С Кристианом мы успешно работаем уже более 20 лет, как в Формуле-1, так и в Формуле-3000. И я хотел бы искренне поблагодарить его. За это время у нас была возможность отпраздновать невероятное число выдающихся достижений. Мы помогли вырастить двух чемпионов мира и нескольких победителей Гран-при, что было и остаётся в стиле «Ред Булл».

Что касается текущей ситуации, то впереди ещё 12 гонок, и мы продолжим борьбу за титул в личном зачёте, пока это возможно математически», — приводит слова Марко издание Racingnews365.